Ганна Маляр розповіла, що відбувається зараз на Сході. За її словами, ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони". Російські командири направляють зброю у спини своїм військовим, намагаючись забезпечити стійкість війська.

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Нині ситуація динамічно змінювалась, але у Бахмуті росіяни опинились в пастці

Найгарячіше на Сході зараз на Лиманському і Бахмутському напрямках. Маляр наголосила, що на Бахмутському напрямку досі йдуть запеклі бої – ворог міцно тримається за зайняті ним позиції.

За її словами, сьогодні ситуація на цьому напрямку динамічно змінювалась і нашим захисникам не вдалось закріпитись на північному напрямку. Натомість на південному фланзі подекуди сьогодні були просування. У самому місті Бахмуті російські загарбники опинились у пастці й не можуть вийти з населеного пункту.

У самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може,

– повідомила Маляр.

Разом з цим командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку сили оборони мають успіхи.

Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога,

– сказав він.

Сирський показав епічне відео з Бахмутського напрямку

Сирський опублікував відео, як під Бахмутом по російських загарбниках відпрацювали воїни 30 ОМБр.

Він розповів, що 8 окупантів приїхали на 2 машинах і заховалися в будинок. В результаті втекти вдалося лише 2 росіянам.

1 постріл – з будівлі втекли лише 5, а 1 виповз. 5 окупантів кинули свого 1 і заховалися в кущах. Ще 1 постріл – і лише 2 втекли куди подалі. Шестеро окупантів уже "нікуди не поспішають",

– розповів Сирський.

Важливо. Маляр повідомила, що наразі, завдяки обороні українських військових, ворогу не вдається просуватися по жодному напрямку, де він наступає. При цьому росіяни підтягують всі свої резерви, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.