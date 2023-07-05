Ганна Маляр розповіла, що відбувається зараз на Сході. За її словами, ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони". Російські командири направляють зброю у спини своїм військовим, намагаючись забезпечити стійкість війська.
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Нині ситуація динамічно змінювалась, але у Бахмуті росіяни опинились в пастці
Найгарячіше на Сході зараз на Лиманському і Бахмутському напрямках. Маляр наголосила, що на Бахмутському напрямку досі йдуть запеклі бої – ворог міцно тримається за зайняті ним позиції.
За її словами, сьогодні ситуація на цьому напрямку динамічно змінювалась і нашим захисникам не вдалось закріпитись на північному напрямку. Натомість на південному фланзі подекуди сьогодні були просування. У самому місті Бахмуті російські загарбники опинились у пастці й не можуть вийти з населеного пункту.
У самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може,
– повідомила Маляр.
Разом з цим командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку сили оборони мають успіхи.
Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога,
– сказав він.
Сирський показав епічне відео з Бахмутського напрямку
Сирський опублікував відео, як під Бахмутом по російських загарбниках відпрацювали воїни 30 ОМБр.
Він розповів, що 8 окупантів приїхали на 2 машинах і заховалися в будинок. В результаті втекти вдалося лише 2 росіянам.
1 постріл – з будівлі втекли лише 5, а 1 виповз. 5 окупантів кинули свого 1 і заховалися в кущах. Ще 1 постріл – і лише 2 втекли куди подалі. Шестеро окупантів уже "нікуди не поспішають",
– розповів Сирський.