Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По приблизительным оценкам, в город въехали десять тысяч российских военных.
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"На днях в Мариуполь поступило большое количество резервов живой силы. Заселили все, что можно позаселять, причем и в Никольском районе, и на побережье Азовского моря, в сторону Бердянска, Пологов и Угледара. Ежедневно готовятся к контрнаступлению ВСУ, по крайней мере, три полигона работают постоянно, подготовку проходят на линиях обороны, которые находятся непосредственно на границе города", – сообщил советник мэра Мариуполя.
Это свидетельствует, что к битве за Мариуполь и, собственно, к вероятности продвижения Сил обороны на глубокое расстояние они относятся серьезно.
Оккупанты готовятся к уличным боям
Россияне заранее построили оборонительные постройки и укрепили город, а также готовят тактику уличных боев.
Намерены отступать квартал за кварталом и, отступая, уничтожать каждый квартал, потому что мы туда заходим. То есть хотят сделать второй Бахмут,
– предупредил Андрющенко.
Он подчеркнул, что не следует недооценивать подготовку и серьезность намерений врага.
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Ситуация на Востоке
- ВСУ давят на россиян на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды". Российские командиры направляют оружие в спины своим военным, пытаясь обеспечить устойчивость войска.
- Горячее всего на Востоке сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях. Маляр отметила, что на Бахмутском направлении до сих пор идут упорные бои – враг крепко держится за занятые им позиции.
- Российские оккупационные войска открыли новое направление наступления на Востоке Украины – Сватовский. 3 июля враг пытался прорваться там, чтобы пройти в Лиман. По ее словам, фактически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка.