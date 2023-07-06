Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По приблизительным оценкам, в город въехали десять тысяч российских военных.

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"На днях в Мариуполь поступило большое количество резервов живой силы. Заселили все, что можно позаселять, причем и в Никольском районе, и на побережье Азовского моря, в сторону Бердянска, Пологов и Угледара. Ежедневно готовятся к контрнаступлению ВСУ, по крайней мере, три полигона работают постоянно, подготовку проходят на линиях обороны, которые находятся непосредственно на границе города", – сообщил советник мэра Мариуполя.

Это свидетельствует, что к битве за Мариуполь и, собственно, к вероятности продвижения Сил обороны на глубокое расстояние они относятся серьезно.

Оккупанты готовятся к уличным боям

Россияне заранее построили оборонительные постройки и укрепили город, а также готовят тактику уличных боев.

Намерены отступать квартал за кварталом и, отступая, уничтожать каждый квартал, потому что мы туда заходим. То есть хотят сделать второй Бахмут,

– предупредил Андрющенко.

Он подчеркнул, что не следует недооценивать подготовку и серьезность намерений врага.

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