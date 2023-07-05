Соответствующее мнение озвучили обозреватели из Института по изучению войны. Они отметили, что наши военные, похоже, сосредоточены на создании асимметричного градиента потерь.
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ВСУ истощают российское войско
Соответствующая стратегия, говорят аналитики, сохраняет жизнь наших защитников путем медленного отвоевания территорий. В то же время военные постепенно истощают как живую силу врага, так и технику.
В отчете сослались за слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он 4 июля отметил, что ВСУ выполняют свою основную задачу: уничтожают окупантов, их технику, топливные склады, артиллерию и средства ПВО. По его словам, "война на уничтожение равна войне на километры".
Собственно, правильность действий нашей армии подтверждает глава Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр. Он 3 июля заявил, что ВСУ выбрали правильную стратегию осторожных действий и избегание значительных потерь во время контрнаступления. Он признал, что его проведение непростое, ведь враг заминировал территории и наставил другие препятствия на глубине до 30 километров. И именно поэтому никто не должен критиковать наше войско за то, что продвижение происходит медленно.
Медленно, но уверенно продвигаются
В Институте напомнили предварительные контрнаступательные операции. К примеру, в Херсонской области с августа по ноябрь 2022 года наши защитники вели ограниченные наземные атаки и кампании по перекрытию российских районов концентрации. И по результатам этого им удалось выбить врага с правого берега в середине ноября.
Составители отчета подчеркнули, что нынешнее контрнаступление ВСУ "менее драматично и стремительно". По крайней мере, если сравнивать с освобождением Харьковщины. В то же время он успешнее, чем неудачное зимнее наступление россиян. Обозреватели добавили, что по темпам и начальному прогрессу, операции напоминают "более медленное, но в результате успешное Херсонское контрнаступление".