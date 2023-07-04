Высокопоставленный чиновник Альянса сказал, что украинские Силы обороны были правы, когда решили действовать осторожно. Перед этим американский генерал Марк Милли заявил, что освобождение украинских земель будет длительным и "очень кровавым".
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Что сказал о контрнаступлении ВСУ глава Военного комитета НАТО
Контрнаступление – это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкая прогулка. Этого никогда не будет,
– заявил Роб Бауэр.
Высокопоставленный чиновник отметил, что Вооруженные Силы Украины:
- сталкиваются с оборонительными препятствиями шириной до 30 километров, когда пытаются прорвать российские линии;
- были правы, когда были осторожны, чтобы избежать значительных потерь тогда, когда пытались прорваться вперед.
Это чрезвычайно сложно, такой тип операции, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы,
– сказал глава Военного комитета Североатлантического союза.
По словам Бауэра, украинские военные не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее. Ведь это очень тяжелое время для них.
Также чиновник прибег к историческим сравнениям, вспомнив Вторую мировую войну.
"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит не быстро", – заявил голландский адмирал.
Заявления о контрнаступлении Залужного и Милли
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post рассказал, что его "раздражает", когда слышит о том, что долгожданное контрнаступление Украины на Востоке и Юге началось медленнее, чем ожидалось.
- Украинский генерал объяснил, что это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Ведь каждый день и метр дается кровью.
- После этого глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что он не удивлен, что контрнаступление продвигается немного медленнее, чем кому бы хотелось.
- По его словам, контрнаступление ВСУ займет шесть, восемь, десять недель, это будет очень тяжело. Это будет очень долго и "очень, очень кроваво".