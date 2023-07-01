Глава объединенного комитета начальников штабов США Милли подчеркнул: он не удивлен, что контрнаступление продвигается немного медленнее, чем кому-то хотелось бы. Война на бумаге и настоящая война всегда отличаются.

Обратите внимание Держим инициативу и навязываем врагу бой, – боец ВСУ разнес западные оценки темпов наступления

Я сказал, что это займет шесть, восемь, десять недель, это будет очень тяжело. Это будет очень долго, и это будет очень кроваво. И ни у кого на этот счет не должно быть иллюзий,

– подчеркнул Милли.

Что о контрнаступлении говорят в Украине

Владимир Зеленский в июне 2023 года признал, что контрнаступление – "медленнее, чем хотелось бы". В то же время украинский лидер подчеркнул: это – не голливудский фильм, на кону – человеческие жизни. Украина будет продвигаться на поле боя так, как сочтет нужным. Зеленский добавил, что каждый мэтр украинской земли стоит жизни людей. Следует помнить эту цену каждого продвижения.

Валерий Залужный также отметил: его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на который делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что украинские герои каждый день продвигаются вперед.