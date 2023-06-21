Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ – это не голливудский фильм, поэтому не стоит ждать скорых результатов. Президент подчеркнул, что "на кону – жизнь людей".

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Оккупанты заминировали много территорий

Зеленский сказал, что контрнаступление происходит нелегко, поскольку 200 тысяч километров квадратных украинской территории заминировано российскими войсками.

Президент подчеркнул, что украинские военные продвигаются с тем темпом, который считают нужным, и не будут менять свои планы, несмотря на давление.

Что бы кто-то не хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным,

– сказал Зеленский.

Зеленский ответил, согласится ли на переговоры, если наступление будет иметь успех

Отвечая на вопрос, как выглядит эндшпиль войны на этом этапе, Зеленский дал понять, что "нужны победы на поле боя" и что Украина никогда не сядет, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на территории Украины.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", – отметил он.

Вступление в НАТО, F-16, ядерка: что сказал президент

Также украинский лидер отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который четко дал понять, что Украину не планируют приглашать в Альянс во время саммита в Вильнюсе, который состоится в июле.

"Столтенберг знает мою позицию. Мы неоднократно говорили им: "Не выбивайте землю из-под наших ног", – отметил Зеленский.

Среди прочего президент высказал мнение, что уже в августе украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16. Также он выразил сомнение, что Владимир Путин решится применить ядерное оружие.

Что известно о контрнаступлении Украины