Журналисты CNN, анализируя контрнаступление Украины, считают, что успех украинских военных будет зависеть от того, сможет ли Киев удивить и перехитрить силы Москвы. В частности, они подчеркивают важность не ближних боев, а более широком стратегическом уровне.

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Киев стремится перехитрить Москву

Журналисты обратили внимание на то, как бойцы ССО зашли в тыл врага и уничтожили десяток оккупантов. Отмечается, что обнародованное видео придает ощущение хаоса, паники и жестокости начала контрнаступления.

Как пишет CCN, начало первой фазы открытых операций Украины, вероятно, "медленное – а порой и постепенное", ведь Киев стремится перехитрить Москву.

Пока Украина, похоже, держит свои возможности открытыми. Приоритетом является продвижение по большому южному фронту, что означает ценный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, а также материковой частью России. Большинство наблюдателей соглашаются с тем, что единственной целью этого контрнаступления является разрушение сухопутного коридора,

– говорится в сообщении.

Также журналисты пишут о дилемме, которая предстала перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Изолированный от Донбасса Крымский полуостров гораздо труднее защищать, что ставит Путина перед строгим выбором: подвергать свои военные резервы в Крыму длительному противостоянию или сократить свои силы и отвести обратно.

Мало кто из аналитиков утверждает, что он может пойти на второй вариант, "поэтому мы можем столкнуться с длительной осадой полуострова в течение зимних месяцев, когда Киев вернет Москву к границам, которые она украла в 2014 – 2015 годах, или еще хуже".

Журналисты подчеркивают, что последние 16 месяцев кровопролития и потерь России заканчиваются без стратегического выигрыша, что является символическим поражением для Москвы и одновременно несомненной победой для Киева.

Украинские военные наступают на Юге: что известно

Прошедшие сутки Силы обороны наступали на трех направлениях и имели частичный успех. Наши воины наступали на таких направлениях:

Новоданиловка – Роботино;

Вольное Поле – Макаровка;

Малая Токмачка – Вербовое.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также в Минобороны рассказали, что Силы обороны вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Шипиловка и имели частичный успех. Сейчас воины закрепляются на достигнутых рубежах.

В общей сложности в течение двух недель украинским бойцам удалось освободить 8 населенных пунктов на Юге.