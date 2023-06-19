Операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу на Южном направлении. Во время выполнения задания боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.

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Воины ССО обезвредили десять российских оккупантов

Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Однако российские захватчики оказались бессильны против украинских бойцов.

В результате операции украинским бойцам удалось уничтожить 10 оккупантов. Украинские военные показали впечатляющие кадры, как уничтожают оккупантов.

Воины ССО зашли в тыл врага и уничтожили оккупантов: смотрите видео (Внимание, видео содержит чувствительные сцены 18+)

Силы обороны продвигаются на Юге