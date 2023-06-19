Операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу на Южном направлении. Во время выполнения задания боевая группа воинов ССО застала противника врасплох.
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Воины ССО обезвредили десять российских оккупантов
Оправившись от неожиданности, некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Однако российские захватчики оказались бессильны против украинских бойцов.
В результате операции украинским бойцам удалось уничтожить 10 оккупантов. Украинские военные показали впечатляющие кадры, как уничтожают оккупантов.
Воины ССО зашли в тыл врага и уничтожили оккупантов: смотрите видео (Внимание, видео содержит чувствительные сцены 18+)
Силы обороны продвигаются на Юге
- Замминистра обороны Анна Маляр утром 19 июня подтвердила, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области.
- Первыми в Пятихатки зашли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады и 2-го ОСБ. Они рассказали, что оккупанты убегали из населенного пункта. Один из бойцов заявил, что оккупанты покинули много оружия, техники и боеприпасов.
- По словам Анны Маляр, за две недели Силы обороны Украины освободили 8 населенных пунктов – Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
- Эти населенные пункты были освобождены на Юге во время контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях силами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
- В общей сложности на Таврическом направлении наши войска продвинулись вглубь к противнику до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь уже составляет 113 квадратных километров.
- Кроме того, Анна Маляр отметила, что только за прошлую неделю по линии фронта россияне потеряли более 4 600 живой силы убитыми и ранеными.
- На потери России обратила внимание разведка Министерства обороны Великобритании в отчете за 18 июня. Разведка сообщила об интенсивных боях в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
- Британские разведчики подчеркнули, что потери России во время контрнаступления ВСУ самые высокие с момента пика битвы за Бахмут в марте 2023 года.