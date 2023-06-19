Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины. Освобождавшие населенный пункт бойцы рассказали, как убегали россияне.

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Бросили технику и боеприпасы

В воскресенье, 18 июня, ВСУ деоккупировали населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Первыми в город вошли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады и 2 ОСБ. Они и рассказали, как оккупанты убегали из населенного пункта.

Один из бойцов заявил, что оккупанты оставили много оружия, техники и боеприпасов.

Русские убегали, бросая технику, боеприпасы, оружие. Слава Украине!

– подчеркнул украинский защитник.

Россияне в Пятихатках бросали технику: смотрите видео

Кроме того, бойцы уже установили флаг Украины в деоккупированном населенном пункте.

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