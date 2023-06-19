Сухопутные войска Украины опубликовали видео из Пятихаток Запорожской области. Наши защитники уже заняли населенный пункт и официально сообщили об этом.

В тему ВСУ уволили Пятихатки на Запорожье: где они расположены и почему важны – показываем на карте

Россияне бежали из Пятихаток, бросая технику

Защитники из 128 горно-штурмовой бригады и 2 ОСБ записали видео с Пятихаток. Оно датировано 18 июня 2023 года. На видеозаписи воины держат флаг Украины и заявляют, что российские захватчики выбиты из населенного пункта. По их словам, оккупанты бежали, бросая технику, боеприпасы и оружие.

ВСУ уволили Пятихатки: смотрите видео

Отметим, что 19 июня Гана Маляр официально подтвердила, что Украина деоккупировала Пятихатки. Интересно, что первыми об успехах ВСУ сообщили оккупанты, а именно коллаборант Владимир Рогов.

Деокупация Пятихаток важна для Украины. Это не только освободило жителей населенного пункта от власти российских террористов, но и позволяет нашим защитникам расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

ВСУ освободили на Юге 8 населенных пунктов

По состоянию на утро 19 июня ВСУ уволили на Юге уже 8 населенных пунктов : Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. Анна Маляр уточнила, что их удалось деоккупировать после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.

Кроме того, заместитель министра обороны сообщила, что подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров.