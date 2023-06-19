Сухопутні війська України опублікували відео з П'ятихаток Запорізької області. Наші захисники вже зайняли населений пункт та офіційно повідомили про це.

До теми ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі: де вони розташовані та чому важливі – показуємо на карті

Росіяни втікали з П'ятихаток, кидаючи техніку

Захисники зі 128 гірсько-штурмової бригади та 2 ОСБ записали відео з П'ятихаток. Воно датоване 18 червня 2023 року. На відеозаписі воїни тримають прапор України та заявляють, що російських загарбників вибито з населеного пункту. За їхніми словами, окупанти втікали, кидаючи техніку, боєприпаси та зброю.

ЗСУ звільнили П'ятихатки: дивіться відео

Зауважимо, що 19 червня Гана Маляр офіційно підтвердила, що Україна деокупувала П'ятихатки. Цікаво, що першими про успіхи ЗСУ повідомили окупанти, а саме колаборант Владімір Рогов.

Деокупація П'ятихаток важлива для України. Це не лише звільнило жителів населеного пункту від влади російських терористів, а й дозволяє нашим захисникам розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

ЗСУ звільнили на Півдні 8 населених пунктів

Станом на ранок 19 червня ЗСУ звільнили на Півдні вже 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Ганна Маляр уточнила, що їх вдалося деокупувати після двох тижнів успішних наступальних операцій ЗСУ.

Крім цього, заступниця міністра оборони повідомила, що підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів.

Зверніть увагу. Загалом ЗСУ звільнили на Півдні вже 113 квадратних кілометрів. Наразі триває контрнаступ ЗСУ. У Міноборони закликають українців дотримуватися режиму тиші, щоб не ставити під загрозу життя та операції захисників.