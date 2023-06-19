З початку повномасштабної війни село систематично зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Де розташовані П'ятихатки і чому вони так важливі для України – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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ЗСУ звільнили П’ятихатки

П'ятихатки розташовані у Степногірській селищній громаді Василівському районі Запорізької області. Село засноване 1890 року.

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, з лютого 2022 року, П'ятихатки систематично зазнають обстрілів з боку окупантів.

18 червня 2023 року в ході українського контрнаступу село було звільнене від терористів.

Зауважимо, що звільнення П'ятихаток дозволить нашим захисникам розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

Де розташовані П'ятихатки: дивіться карту

ЗСУ активно звільняють українські міста та села

Нещодавно українські військові звільнили Благодатне та Макарівку Донецької області.

Також стало відомо про деокупацію населеного пункту Сторожеве у Донецькій області.

Звільняли населений пункт морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як повідомили у пресслужбі ОБМП, унаслідок зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників було взято в полон.

До речі, Сторожеве розташоване поблизу селища Нескучного, про деокупацію якого стало відомо 11 червня.

Окрім цього, селище Новодарівка, що на Запоріжжі, звільнили 4 червня, проте офіційно підтвердили деокупацію населеного пункту 12 червня. Звільняли селище механізований підрозділ та зведений підрозділ Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Окупанти могли відступити з деяких районів

Нагадаємо, що міський голова Пологів Запорізької області Юрій Коноваленко розповідав, що у напрямку до Енергодару поменшало російських окупантів. Мовиться як про живу силу, так і про військову техніку. Терористи залишили кілька блокпостів, а в загальному – зникли.

Зазначається, що поки невідомо, чи це неорганізована ротація, чи загарбники справді кудись відійшли. Але є певна позитивна тенденція для України на Запорізькому напрямку. Так, Пологи та Василівка – це районні центри, які можуть бути звільненими насамперед.