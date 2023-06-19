Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він зауважив, що ця модель передбачає маневрування війська, перетягування живої сили та зброї на інші напрямки.

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"Ми як раз тут керуємо процесом. Знаємо, що вже із ряду напрямків – Луганського, Херсонського перекинуті війська на Запорізьку область, під Бахмут, на інші місця. Ворог уже губиться", – заявив Маломуж.

Важливо! Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ чи Міноборони України щодо звільнення села П'ятихатки в Запорізькій області поки що немає.

Цей формат і дозволяє ЗСУ рухатися далі на цьому напрямку та пробувати флангові удари. А з іншого боку – обходити деякі укріпрайони окупантів. Росіяни набудували три лінії оборони. Утім, коли українська армія зайде з флангу, то ця оборона або знецінюється, або діє малоефективно.

Коли будуть вирішальні бої

Нині просування ЗСУ на Запорізькому напрямку характеризується сталим визволенням територій – воно відбувається поетапно. Однак, це лише передумови.

Зараз тривають не тільки "розвідка боєм", тактичні операції щодо переорієнтування сил ворога і зондування його напрямків, але і підготовка більш потужних наступальних операцій у тих місцях, де ворог не буде очікувати,

– зауважив генерал армії.

Це може бути як і Запорізький, так і Херсонський, Луганський чи Донецький напрямок. Командування буде вирішувати, де саме проводити маневри, які відволікають, де завдавати тактичних ударів, а де стратегічних.

"Нині формується цей процес. Я думаю, декілька тижнів як раз цей процес буде уже йти за наростальною, й вирішальними бої будуть десь за пів місяця – місяць", – припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Лінія оборони не буде мати значення

Окупанти мають три лінії оборони. Наприклад, на Херсонському напрямку після підриву росіянами Каховської ГЕС першу лінію змило. Залишилася друга й третя. Росіяни певною мірою туди перемістили свої війська.

"Ми не діємо класично. Не штурмуємо "в лоб" лінію оборони. Лінія оборони, а тепер наступу – 1200 кілометрів. І тому маневр є потужний", – зауважив Микола Маломуж.

Там немає системних укріплень, які має долати українська армія. Є мінні поля, а є пусті місця. Тож війська, які мають системи розмінування та потужну розвідку, можуть завдавати просто по мінних полях потужних ударів. Так буде відбуватися розмінування на відстані. Згодом піде техніка, які розміновує. Все це – формат стратегічно-наступальної операції. Також ЗСУ можуть завдавати флангових ударів.

"Найімовірніше, ми "намацаємо" моменти, де це може бути, при проведенні ефективного розмінування, проведення постійних системних потужних ракетних ударів по ворогу, коли він не буде очікувати. А тоді вже лінія оборони не має такого значення", – зауважив генерал армії.

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Штурм необов'язковий

Якщо українська армія буде заходити з боку, а тим більше з тилу, а це правильний підхід, який формується на двох лініях оборони, це, фактично, їх знищення. З іншого боку ЗСУ можуть просто обійти, взяти в оточення росіян й рушити далі Півднем.

Далі на території вже немає потужних сил окупантів. Адже для того, щоби щільно розмістити сили приблизно на 450 – 500 кілометрів, треба мільйони.

Росіяни мають лінії оборони секторально. При контрнаступі ЗСУ їх частково врахують. Там, де буде дуже важливо проводити операції. Утім переважно їх будуть обходити.

Також Сили спецоперацій будуть проводити й тилові удари, диверсії, які будуть дезорганізовувати всі лінії оборони окупантів.

Тим більше військові командувачі заявили, що найкращі види західного озброєння – високоточні та потужні – перебувають на Південному напрямку. І це дає переваги українській армії нищити ворога на лінії оборони та поза її межами – резерви окупантів, які вони будуть підтягувати. Тобто так українські армійці можуть створити собі умови, які дозволять відсікти ворога. При цьому, необов'язково штурмувати росіян.

"Рухатися вже по тилах в напрямку звільнення територій і далі до Криму, забезпечуючи оперативний успіх. В цьому форматі можна заходити в Крим", – сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

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