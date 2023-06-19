Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он отметил, что эта модель предусматривает маневрирование войск, перетягивание живой силы и оружия на другие направления.

Смотрите также Успехи возле Авдеевки: украинские военные продвинулись более чем на один километр

"Мы как раз здесь управляем процессом. Знаем, что уже по ряду направлений – Луганскому, Херсонскому переброшены войска на Запорожскую область, под Бахмут, на другие места. Враг уже теряется", – заявил Маломуж.

Важно! Официальной информации от Генштаба ВСУ или Минобороны Украины на счёт освобождения села Пятихатки в Запорожской области пока нет.

Этот формат позволяет ВСУ двигаться дальше на этом направлении и пробовать фланговые удары. А с другой стороны – обходить некоторые укрепрайоны оккупантов. Россияне настроили три линии обороны. Впрочем, когда украинская армия зайдет с фланга, эта оборона либо обесценивается, либо действует малоэффективно.

Когда будут решающие бои

В настоящее время продвижение ВСУ в Запорожском направлении характеризуется постоянным освобождением территорий – оно происходит поэтапно. Однако это только предпосылки.

Сейчас продолжаются не только "разведка боем", тактические операции по переориентированию сил врага и зондированию его направлений, но и подготовка более мощных наступательных операций в тех местах, где враг не будет ждать,

– отметил генерал армии.

Это может быть как Запорожское, так и Херсонское, Луганское или Донецкое направление. Командование будет решать, где именно проводить отвлекающие маневры, где наносить тактические удары, а где стратегические.

"Сейчас формируется этот процесс. Я думаю, несколько недель как раз этот процесс будет уже идти за нарастающей, и решающими бои будут где-то через полмесяца – месяц", – предположил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Линия обороны не будет иметь значения

В оккупантов есть три линии обороны. К примеру, на Херсонском направлении после подрыва россиянами Каховской ГЭС первую линию смыло. Осталась вторая и третья. Россияне в определенной степени туда переместили свои войска.

"Мы не действуем классически. Не штурмуем "в лоб" линию обороны. Линия обороны, а теперь наступления – 1200 километров. И поэтому маневр мощный", – отметил Николай Маломуж.

Там нет системных укреплений, которые должна преодолевать украинская армия. Есть минные поля, а есть пустые места. Поэтому войска, имеющие системы разминирования и мощную разведку, могут наносить прямо по минным полям мощные удары. Так будет происходить разминирование на расстоянии. Со временем пойдет разминирующая техника. Все это – формат стратегически наступательной операции. Также ВСУ могут наносить фланговые удары.

"Вероятнее всего, мы "нащупаем" моменты, где это может быть, при проведении эффективного разминирования, проведения постоянных системных мощных ракетных ударов по врагу, когда он не будет ожидать. А тогда уже линия обороны не имеет такого значения", – сказал генерал армии.

Как ВСУ могут нанести удары по россиянам: смотрите видео

Штурм необязательный

Если украинская армия будет заходить со стороны, а тем более с тыла, а это правильный подход, который формируется на двух линиях обороны, это фактически их уничтожение. С другой стороны, ВСУ могут просто обойти, взять в окружение россиян и двинуться дальше Югом.

Дальше на территории уже нет мощных сил оккупантов. Ведь для того, чтобы плотно разместить силы примерно на 450 – 500 километров, нужны миллионы.

У россиян есть линии обороны секторально. При контрнаступлении ВСУ их частично учтут. Там, где будет очень важно проводить операции. Впрочем, в основном их будут обходить.

Также Силы спецопераций будут проводить и тыловые удары, диверсии, которые будут дезорганизовывать все линии обороны оккупантов.

Тем более, военные командующие заявили, что лучшие виды западного вооружения – высокоточные и мощные – находятся на Южном направлении. И это дает преимущества украинской армии уничтожать врага на линии обороны и за ее пределами – резервы оккупантов, которые они будут подтягивать. То есть, так украинские армейцы могут создать себе условия, которые позволят отсечь врага. При этом необязательно штурмовать россиян.

"Двигаться уже по тылам в направлении освобождения территорий и дальше в Крым, обеспечивая оперативный успех. В этом формате можно заходить в Крым", – сказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Контрнаступление ВСУ: главное