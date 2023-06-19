Оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога на Південному напрямку. Під час виконання завдання бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

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Воїни ССО знешкодили десятьох російських окупантів

Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Однак російські загарбники виявилися безсилі проти українських бійців.

Унаслідок операції українським бійцям вдалося знищити 10 окупантів. Українські військові показали вражаючі кадри, як знищують окупантів.

Воїни ССО зайшли в тил ворога й знищили окупантів: дивіться відео (Увага, відео містить вразливі сцени 18+)

Сили оборони просуваються на Півдні