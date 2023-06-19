Оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога на Південному напрямку. Під час виконання завдання бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.
Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ
Воїни ССО знешкодили десятьох російських окупантів
Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Однак російські загарбники виявилися безсилі проти українських бійців.
Унаслідок операції українським бійцям вдалося знищити 10 окупантів. Українські військові показали вражаючі кадри, як знищують окупантів.
Воїни ССО зайшли в тил ворога й знищили окупантів: дивіться відео (Увага, відео містить вразливі сцени 18+)
Сили оборони просуваються на Півдні
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 19 червня підтвердила, що українські захисники звільнили П'ятихатки в Запорізькій області.
- Першими до П'ятихаток зайшли бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та 2-го ОСБ. Вони розповіли, що окупанти тікали з населеного пункту. Один із бійців заявив, що окупанти покинули багато зброї, техніки та боєприпасів.
- За словами Ганни Маляр, за два тижні Сили оборони України звільнили 8 населених пунктів – Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
- Ці населені пункти було звільнено на Півдні під час контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках силами оперативно стратегічного угруповання військ "Таврія".
- У цілому на Таврійському напрямку наші війська просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа вже складає 113 кілометрів квадратних.
- Крім того, Ганна Маляр зазначила, що лише за минулий тиждень по лінії фронту росіяни втратили понад 4 600 живої сили вбитими й пораненими.
- На втрати Росії звернула увагу розвідка Міністерства оборони Великої Британії у звіті за 18 червня. Розвідка повідомила про інтенсивні бої в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.
- Британські розвідники підкреслили, що втрати Росії під час контрнаступу ЗСУ найвищі з моменту піку битви за Бахмут у березні 2023 року.