В ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни здійснюють шалений опір і ЗСУ на Півдні стикаються з суцільним мінуванням полів та територій, але при цьому ворог зазнає шалених втрат. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ мають успіхи на Запоріжжі, Росія відновила наступ біля Вугледара: карта боїв за 19 червня

Росіяни зазнають колосальних втрат під час контрнаступу

За минулий тиждень росіяни втратили понад 4 600 живої сили на Півдні та Сході.

Якщо говорити за минулий тиждень по лінії фронту, це і Схід, і Південь, то ворог поніс втрати більш ніж 4 600 осіб. Це і вбиті, і пораненні,

– розповіла Маляр.