Від початку повномасштабної війни на концерт до Кобзона відправилися 220 450 росіян. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій важко підрахувати втрати ворога.
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Актуальні втрати окупантів
Російські загарбники продовжують втрачати не лише живу силу, а й десятки одиниць техніки. Так, за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували:
- особового складу – 220450 (+630) осіб,
- танків – 3989 (+5),
- бойових броньованих машин – 7735 (+6),
- артилерійських систем – 3865 (+18),
- РСЗВ – 610 (+0),
- засобів ППО – 370 (+6),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 305 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
- крилатих ракет – 1211 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),
- спеціальної техніки – 526 (+4).
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Тіла загиблих вагнерівців вивозять КАМАЗами
ГУР МО опублікувало нове перехоплення розмови російських загарбників. Окупант у телефонній розмові почав бідкатися дружині на колосальні втрати вагнерівців на війні в Україні.
Так, за його словами з поля бою не встигають вивозити мертвих вагнерівців. Окупант стверджує, що його друг працює водієм, йому доводиться робити десятки рейсів на добу, аби вивезти загиблих росіян.
Великі втрати просто у "Вагнера". Знайомий, який зараз у "Вагнері", сказав, що він на машині катається, і він понад 15 рейсів робить на день – повністю КАМАЗ забитий трупами,
– розповів загарбник.
Водночас дружина окупанта розповіла, що у Росії активно розповсюджують листівки та агітують вступати до лав російської армії. За словами росіянки, такі агітаційні листівки знаходять чи не у кожній поштовій скриньці.