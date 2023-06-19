Від початку повномасштабної війни на концерт до Кобзона відправилися 220 450 росіян. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже в умовах активних бойових дій важко підрахувати втрати ворога.

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Актуальні втрати окупантів

Російські загарбники продовжують втрачати не лише живу силу, а й десятки одиниць техніки. Так, за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували:

особового складу – 220450 (+630) осіб,

танків – 3989 (+5),

бойових броньованих машин – 7735 (+6),

артилерійських систем – 3865 (+18),

РСЗВ – 610 (+0),

засобів ППО – 370 (+6),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 305 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

крилатих ракет – 1211 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),

спеціальної техніки – 526 (+4).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Тіла загиблих вагнерівців вивозять КАМАЗами

ГУР МО опублікувало нове перехоплення розмови російських загарбників. Окупант у телефонній розмові почав бідкатися дружині на колосальні втрати вагнерівців на війні в Україні.

Так, за його словами з поля бою не встигають вивозити мертвих вагнерівців. Окупант стверджує, що його друг працює водієм, йому доводиться робити десятки рейсів на добу, аби вивезти загиблих росіян.

Великі втрати просто у "Вагнера". Знайомий, який зараз у "Вагнері", сказав, що він на машині катається, і він понад 15 рейсів робить на день – повністю КАМАЗ забитий трупами,

– розповів загарбник.

Водночас дружина окупанта розповіла, що у Росії активно розповсюджують листівки та агітують вступати до лав російської армії. За словами росіянки, такі агітаційні листівки знаходять чи не у кожній поштовій скриньці.