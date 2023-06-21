Журналісти CNN, аналізуючи контрнаступ України, вважають, що успіх українських військових буде залежати від того, чи зможе Київ здивувати і перехитрити сили Москви. Зокрема, вони наголошують на важливості не ближніх боїв, а більш широкому стратегічному рівні.

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Київ прагне перехитрити Москву

Журналісти звернули увагу на те, як бійці ССО зайшли в тил ворога та знищили десяток окупантів. Зазначається, що оприлюднене відео додає відчуття хаосу, паніки та жорстокості початку цього контрнаступу.

Як пише CCN, початок першої фази відкритих операцій України, ймовірно, "повільний – а часом і поступовий", адже Київ прагне перехитрити Москву.

Наразі Україна, схоже, тримає свої можливості відкритими. Пріоритетом є просування вздовж великого південного фронту, що означає цінний сухопутний коридор між окупованим Кримом і Донбасом, а також материковою частиною Росії. Більшість спостерігачів погоджуються з тим, що єдиною метою цього контрнаступу є руйнування сухопутного коридору,

– мовиться у повідомленні.

Також журналісти пишуть про дилему, яка постала перед кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Ізольований від Донбасу Кримський півострів набагато важче захищати, що ставить Путіна перед суворим вибором: наражати свої військові резерви в Криму на тривале протистояння або скоротити свої сили та відвести назад.

Мало хто з аналітиків стверджує, що він може піти на другий варіант, "тому ми можемо зіткнутися з тривалою облогою півострова протягом зимових місяців, коли Київ поверне Москву до кордонів, які вона вкрала у 2014 – 2015 роках, або ще гірше".

Журналісти підкреслюють, що останні 16 місяців кровопролиття і втрат Росії закінчуються без жодного стратегічного виграшу, що є символічною поразкою для Москви та водночас безсумнівною перемогою для Києва.

Українські військові наступають на Півдні: що відомо

Минулої доби Сили оборони наступали на трьох напрямках та мали частковий успіх. Наші воїни наступали на таких напрямках:

Новоданилівка – Роботине;

Вільне Поле – Макарівка;

Мала Токмачка – Вербове.

Водночас Сили оборони продовжують стримувати росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Також у Міноборони розповіли, що Сили оборони вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Шипилівка та мали частковий успіх. Зараз воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

У цілому протягом двоє тижнів українським бійцям вдалося визволити 8 населених пунктів на Півдні.