Это 24 Каналу прокомментировал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он подчеркнул, что Силы обороны по метру выгрызают и освобождают оккупированные территории.

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Союзники даже не начинали бы наступление

Как отметил экс-командир роты батальона "Айдар", мнение, что якобы контрнаступление Украины идет более медленными темпами, чем ожидалось, принадлежат политологам, политтехнологам. В то же время западные военные намного более сдержанны в своих комментариях и оценках. Ведь они понимают, что ни одна из их армий даже не начинала бы наступление с ресурсами, которые предоставили украинцам.

Напомню, что нам бронетехники дали примерно по штату двух американских тяжелых дивизий. Я хотел бы увидеть, как американская армия выполняет задачу: силами двух дивизий сдвинуть фронт протяженностью 1600 километров,

– сказал Дикий.

Кроме того, ни одна из американских армий никогда не начинала суходольные наступления, не имея абсолютного преимущества в воздухе над врагом и хотя бы паритета по ракетам и артиллерии.

Важно! Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного раздражает, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на Востоке и Юге страны началось медленнее, чем ожидалось.

У нас ситуация обратная. Пока в воздухе преимущество врага примерно в 10 раз, по ракетам и артиллерии – в 3 – 5 раз количественное, по бронетехнике только приближаемся к паритету.

И не потому, что нам очень много ее дали. К счастью, мы очень точно уничтожаем бронетехнику оккупантов. И единственное у нас преимущество – по количеству личного состава,

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

При таких условиях ни одна из армий наших союзников вообще никогда не начинала даже операции, в отличие от Вооруженных Сил. К тому же наши бойцы добились парадоксального результата.

"Силы обороны держат инициативу и навязывают врагу бой", – подчеркнул Дикий.

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Вершина цинизма

Украина несет тяжелые потери в наступлении, но мы достигли того, что потери врага больше. Несмотря на то, что обычно наступающая сторона имеет большие потери. Уже сейчас украинские защитники и защитницы делают вещи, которые считают невозможными. Россияне подготовились к наступлению ВСУ с точки линии обороны и стратегии. Силы обороны встретили ожесточенное и жесткое сопротивление врага.

Верх цинизма и непрофессионализма показал гарвардский профессор политологии, который взял калькулятор и посчитал, мол, если ВСУ будут продвигаться таким темпом, как сейчас, то в Крым мы зайдем через 16 лет.

"Человек не понимает, что там, где есть линии обороны, то и один километр можно пробивать месяц и не всегда успешно. Далее за этими оборонными линиями километры фактически пустой земли, которые можно пройти за считанные дни", – добавил экс-командир роты батальона "Айдар ".

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