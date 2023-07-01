Це 24 Каналу прокоментував екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він наголосив, що Сили оборони по метру вигризають та звільняють окуповані території.

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Союзники навіть не починали б наступ

Як зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар", думка, що нібито контрнаступ України іде повільнішими темпами, ніж очікувалося, належить політологам, політтехнологам тощо. Водночас західні військові набагато стриманіші у своїх коментарях і оцінках. Адже вони розуміють, що жодна з їхніх армій навіть не розпочинала б наступ з ресурсами, які надали українцям.

Нагадаю, що нам бронетехніки дали приблизно по штату двох американських важких дивізій. Я хотів би побачити, як американська армія виконує завдання: силами двох дивізій посунути фронт довжиною 1600 кілометрів,

– сказав Дикий.

Крім того, жодна з американських армій ніколи не починала суходолові наступи, не маючи абсолютної переваги у повітрі над ворогом й хоча б паритету по ракетах та артилерії.

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У нас ситуація протилежна. Наразі у повітрі перевага ворога приблизно у 10 разів, по ракетах та артилерії – у 3 – 5 разів кількісна, по бронетехніці тільки наближаємося до паритету.

Й не тому, що нам дуже багато її дали. На щастя, ми дуже влучно знищуємо бронетехніку окупантів. І єдина у нас перевага – за кількістю особового складу,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

За таких умов жодна з армій наших союзників взагалі б ніколи не розпочинала навіть операції, на відміну від Збройних Сил. До того ж наші бійці досягли парадоксального результату.

"Сили оборони тримають ініціативу й нав'язують ворогу бій", – наголосив Дикий.

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Вершина цинізму

Україна зазнає важких втрат у наступі, але ми досягли того, що втрати ворога більші. Попри те, що зазвичай сторона, яка наступає має більші втрати. Вже зараз українські захисники та захисниці роблять речі, які вважають неможливими. Росіяни підготувалися до наступу ЗСУ з точки лінії оборони й стратегії. Сили оборони зустріли запеклий й жорсткий опір ворога.

Верх цинізму й непрофесіоналізму виявив гарвардський професор політології, який взяв калькулятор й порахував, мовляв, якщо ЗСУ просуватимуться таким темпом як зараз, то у Крим ми зайдемо через 16 років.

"Людина не розуміє, що там, де є лінії оборони, то й один кілометр можна пробивати місяць й не завжди успішно. Далі за цим оборонними лініями кілометри фактично порожньої землі, які можна пройти за лічені дні", – додав екскомандир роти батальйону "Айдар".

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