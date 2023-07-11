Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. На оккупированном Приазовье нет безопасного места для оккупантов.
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Где был "хлопок"
Последние дни являются сверхадскими для врага. Ранее россияне считали города вроде Мелитополя, Бердянска и Геническа своим глубоким тылом, но теперь там каждый день слышны взрывы.
Например, вчера ночью вспыхнул склад с боеприпасами в Новоалексеевке, расположенной возле Геническа. Боекомплект взрывался до 5 часов утра, и теперь переезд через Чонгар полностью закрыт.
То же произошло и в Бердянске, где в 3 часа ночи весь город проснулся от взрывов. В результате была ликвидирована одна из группировок врага. По предварительной информации, там находился российский генерал, который мог погибнуть.
Иван Федоров о ситуации на оккупированных территориях Юга: смотрите видео
Враг делает вид, что потерь нет
Враг терпит ежедневные потери на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области. Однако оккупанты делают вид, что их ПВО работает идеально.
"Вместе с тем россияне размещают свою противовоздушную оборону среди жилых кварталов, ставя под угрозу имущество и жизнь наших граждан. После отработки в застройке, жители окрестных зданий часто остаются без окон или кровли", – рассказал Федоров.
Контрнаступление Вооруженных Сил: последние новости
- По сообщению спикера Таврического направления, личный состав врага деморализован. За последние 2 дня на этом направлении в плен сдались 29 захватчиков.
- В то же время, вокруг Бахмута россияне, по словам Сырского, находятся под огненным контролем Вооруженных Сил. За последнюю неделю украинские военные заняли новые позиции к югу от города.
- Важной для успеха украинского контрнаступления может быть поставка американских кассетных боеприпасов. Они могут ускорить уничтожение оккупантов, хотя в то же время очень опасны для гражданского населения.