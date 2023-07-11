Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. На оккупированном Приазовье нет безопасного места для оккупантов.

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Где был "хлопок"

Последние дни являются сверхадскими для врага. Ранее россияне считали города вроде Мелитополя, Бердянска и Геническа своим глубоким тылом, но теперь там каждый день слышны взрывы.

Например, вчера ночью вспыхнул склад с боеприпасами в Новоалексеевке, расположенной возле Геническа. Боекомплект взрывался до 5 часов утра, и теперь переезд через Чонгар полностью закрыт.

То же произошло и в Бердянске, где в 3 часа ночи весь город проснулся от взрывов. В результате была ликвидирована одна из группировок врага. По предварительной информации, там находился российский генерал, который мог погибнуть.

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Враг делает вид, что потерь нет

Враг терпит ежедневные потери на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области. Однако оккупанты делают вид, что их ПВО работает идеально.

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"Вместе с тем россияне размещают свою противовоздушную оборону среди жилых кварталов, ставя под угрозу имущество и жизнь наших граждан. После отработки в застройке, жители окрестных зданий часто остаются без окон или кровли", – рассказал Федоров.

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