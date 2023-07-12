Об этом на своем ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Захватчики подумали, что ВСУ могут быть на левом берегу и начали бить, а вышло по своим.

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"Вопли, визг, маты – пока не использовали все боеприпасы, российская артиллерия не остановилась. Опорник уничтожили полностью, перебили достаточное количество своей пехоты", – отметил Жданов.

Российские оккупанты ударили по своим на Херсонщине: смотрите видео

Российская артиллерия бьет по этим районам непрерывно. Поэтому враг часто попадает по своим.

Почему россияне ударили по своим

Захватчики имеют проблемы со связью. Поскольку нет прямой коммуникации между определенными группами, приходится использовать специального человека, передающего сообщения между ними. Часто это приводит к задержке информации и таким инцидентам, как friendly fire на Херсонщине.

"Это свидетельствует о том, что россияне оттащили артиллерию достаточно глубоко. Даже радиостанции не достают – приходится сажать ретранслятора", – подчеркнул Жданов.

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