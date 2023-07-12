На це звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він прокоментував відео російських волонтерів Романа та Маргарити Кривцових з Курська. Слухати їхнє ниття – суцільне задоволення, наголошує 24 Канал.

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Колосальна підтримка Росії – міф

Ми і не мали жодного сумніву. Але все одно дуже приємно усвідомлювати, що вже й самі окупанти це розуміють.

Херсонська область. У мене складається враження, що 70%, вони проти "нашего русского міра". Вони проти нас. Відсотків 70, навіть не 50!

– бідкається Роман.

Скаржитися він продовжив. Мовляв, на окупованій частині Запорізької області навіть далеко не всюди вдається заправитися. За його словами, це можна зробити статистично на третій заправці.

На двох (попередніх – 24 Канал) виходять і посилають до Путіна заправлятися. Чисто такою "західноукраїнською" мовою. Розумієте, про що мовиться?

– нарікає він.

Своїми словами чоловік підкреслює, що серед мешканців тимчасово окупованих територій багато тих, хто здає позиції росіян. Розповів про дідуся, який наголошував, що кісток – українець, і що йому "рускій мір" не потрібний.

Власне, щодо зданих позицій і локацій, волонтери бідкаються не даремно. За їхніми словами, поблизу Маріуполя майже повторилася новорічна історія з ПТУ у Макіївці. Правда, цього разу ракети прилетіли до Ялти, що на Донеччині. Вони поцілили у готелі, в яких розташовувалися російські загарбники. Там теж було чимало жертв, але інформацію про це так звана "влада" вирішила не озвучувати.

Окупанти відверто брехали

Як ми вже зазначили вище, ми в цьому і не сумнівалися. Але все ж освіжимо вам у пам'яті результати так званих "референдумів", які окупанти провели наприкінці вересня 2022 року. Вони демонстрували ледь не 100% підтримки "входження у склад Росії". Ось результати: