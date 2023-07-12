На это обратил внимание Денис Казанский. Он прокомментировал видео российских волонтеров Романа и Маргариты Кривцовых из Курска. Слушать их нытье – сплошное удовольствие, подчеркивает 24 Канал.
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Колоссальная поддержка России – миф
Мы и не сомневались. Но все равно очень приятно отдавать себе отчет, что уже и сами оккупанты это понимают.
Херсонская область. У меня создается впечатление, что 70%, они против "нашего русского мира". Они против нас. Процентов 70, даже не 50!
– жалуется Роман.
Жаловаться он продолжил. Мол, на оккупированной части Запорожской области даже далеко не всюду удается заправиться. По его словам, это можно сделать статистически на третьей заправке.
На двоих (предыдущих – 24 Канал) выходят и посылают к Путину заправляться. Чисто таким "западноукраинским" языком. Понимаете, о чем говорится?
– сетует он.
Своими словами мужчина подчеркивает, что среди жителей временно оккупированных территорий многие, кто сдает позиции россиян. Рассказал о дедушке, который подчеркивал, что костей – украинец, и что ему "русский мир" не нужен.
Собственно, относительно сданных позиций и локаций, волонтеры жалуются не зря. По их словам, вблизи Мариуполя почти повторилась новогодняя история ПТУ в Макеевке. Правда, на этот раз ракеты прилетели в Ялту на Донетчине. Они попали в отели, в которых размещались русские захватчики. Там тоже было немало жертв, но информацию об этом так называемая "власть" решила не озвучивать.
Оккупанты откровенно врали
Как мы уже отметили выше, мы в этом и не сомневались. Но все же освежим вам в памяти результаты так называемых "референдумов", которые оккупанты провели в конце сентября 2022 года. Они демонстрировали едва ли не 100% поддержки "вхождения в состав России". Вот результаты:
- в так называемой "ДНР" – якобы 98,69%;
- в так называемой "ЛНР" – 97,93%;
- в оккупированной части Запорожской области – 97,81%;
- в оккупированной части Херсонской области – 96,75%.