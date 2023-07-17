В то же время, как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. 24 Канал анализирует, как выглядит карта фронта сегодня.

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Ситуация на Донбассе

На Купянском направлении защитники стойко держат оборону. За сутки враг пытался наступать южнее Масютовки Харьковской области, однако успеха не имел. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а также артиллерийских и минометных обстрелов по населенным пунктам Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также противник безуспешно предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области. Линия фронта вблизи Бахмута: карта

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Россияне обстреляли более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Россияне нанесли авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области, обстреляли населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Волшебное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив Херсонской области и город Херсон.

Тем временем Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

Контрнаступление продолжается

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта фронта в Запорожье:

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что украинские войска преуспели на Северо-Запад от Старомайорского.

Кроме того, спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на 1 километр в неустановленном районе на Бердянском направлении.

Генштаб отметил, что украинские войска также продолжали контрнаступательные действия в Мелитопольском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают продвижение в районе Бахмута.