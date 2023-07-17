В то же время, как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. 24 Канал анализирует, как выглядит карта фронта сегодня.

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Ситуация на Донбассе

Тем временем Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

Контрнаступление продолжается

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта фронта в Запорожье:

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что украинские войска преуспели на Северо-Запад от Старомайорского.

Кроме того, спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на 1 километр в неустановленном районе на Бердянском направлении.