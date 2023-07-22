Про це 24 Каналу розповів командир ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, загарбники вже неодноразово били касетними снарядами по тилах ЗСУ.

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"Ворог вчергове застосував касетні снаряди у тилу, де збираються військові. Це було біля імпровізованих полігонів. Кажу для наших військових: будьте обережні. Ворог розуміє, де ми плануємо або проводимо злагоджені тренування", – зауважив він.

Однак росіяни застосовують для ударів не лише касетні боєприпаси. Зокрема, раніше окупанти використовували заборонений фосфор та хімічну зброю.

Чому ЗСУ потрібні касетні снаряди

Денис Ярославський зазначив, що касетні боєприпаси дуже потрібні для ЗСУ з декількох причин. Насамперед вони здатні розмінувати поля.

Насамперед щільне мінування полів для нашого просування. Касетні боєприпаси здатні їх розмінувати. Це дуже пришвидшить наші наступальні заходи,

– пояснив командир.

Також усі бої по периметру ділянок фронту – це лісопосадження, окопні споруди. Касетні боєприпаси здатні уражати сектори більш ефективно, ніж, до прикладу, це робить міномет.

Зверніть увагу! США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України на 800 мільйонів доларів. Зокрема, до нього також увійшли касетні боєприпаси.

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