Російські загарбники атакували Дружківку, що розташована у Краматорському районі Донеччини. Це сталося у неділю, 22 липня.

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Подробиці російської атаки на Донеччині

Росіяни гатили касетними боєприпасами по околицях міста. Соцмережами шириться фотографія з місця подій. Очевидцям вдалося сфотографувати момент удару.

Момент удару по Дружківці / Фото з соцмереж

Внаслідок атаки був поранений оператор Deutsche Welle Євген Шилко. Зазначається, що він постраждав саме від російських касетних боєприпасів. Представника ЗМІ ушпиталили. Він перебуває у стабільному стані. Також було пошкоджено автівку журналістів.

Кореспондент Матіас Белінгер поділився подробицями атаки.

Ми знімали українську армію під час тренування у стрільбі по мішенях, як раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, пролунали нові вибухи, ми побачили, що люди поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами,

– сказав очевидець.

Росіяни могли атакувати місце для тренувань ЗСУ

Як пише DW, загарбники обстріляли тренувальний майданчик Сил оборони. У момент удару представники західного ЗМІ робили репортаж про підготовку наших захисників.

За попередніми даними, метою російського обстрілу був тренувальний майданчик українських військових,

– зазначається у повідомленні.

Попередньо, росіяни забрали життя в одного з наших захисників. Ще декілька воїнів ЗСУ серйозно постраждали.

До слова, наразі фронт розташований за 23 кілометри від Дружківки.

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