У мережі оприлюднили архівні відео, як російські загарбники обстрілювали Харків касетними боєприпасами у лютому 2022 року. Брехню російського диктатора також підкреслюють у західних ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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"Забув" про обстріли касетними боєприпасами українських міст

У мережі пригадали, як російська армія обстріляла Харків 28 лютого 2022 року касетними боєприпасами. Тоді ворог атакував житлові райони з БМ-30 "Смерч". Лише у той день від рук окупантів загинуло 9 цивільних осіб.

Обстріл Харкова касетними боєприпасами 28.02.2022: дивіться відео

Окрім Харкова, росіяни також обстрілювали й прифронтовий Миколаїв. Місто неодноразово потерпало від обстрілів забороненими касетними боєприпасами. Проте чи не найбільше постраждалих та загиблих було 4 квітня. Мер міста Олександр Сенкевич заявив, що тоді від ворожої атаки загинуло 10 цивільних осіб, ще 46 – отримали поранення різного ступеню важкості.

Випадків, коли росіяни обстрілювали цивільне населення касетними боєприпасами, безліч. Проте Путін продовжує цинічно брехати, що нібито "не використовує" таких снарядів.

Чому Путін бреше про застосування касетних боєприпасів

Журналіст видання Sky News Джон Спаркс також наголосив на брехні російського диктатора. Він заявив, що Путін використовував ці снаряди від початку повномасштабного вторгнення. Спаркс пригадав, коли Росія застосовувала касетні боєприпаси, атакуючи цивільне населення України.

Окрім Харкова від обстрілів забороненими припасами потерпав Краматорськ. 8 квітня 2022 року росіяни завдали цинічного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Тоді дві радянські ракети "Точка-У", які були оснащені касетними снарядами, атакували вокзал. Як наслідок – загинуло 63 людини, 150 – отримали поранення. Водночас Росія цинічно продовжувала брехати, що нібито не причетна до обстрілів.

Ба більше, застосування касетних боєприпасів підтвердила у звіті правозахисна організація Human Rights Watch. У ньому HRW детально описала удар по медичному закладі у Вугледарі, який завдали касетними боєприпасами.

Журналіст стверджує, що Путін заперечує застосування касетних боєприпасів, аби підтасувати факти на тлі отримання Україною таких снарядів від США.

За словами Путіна, Росія – завжди жертва, яка влаштувала боротьбу та захист від "хижих рук Заходу". Проте жителі Харкова, Краматорська та інших міст точно знають, який вигляд має та як вибухає касетний боєприпас,

– наголосив Спаркс.

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