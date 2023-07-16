В сети обнародовали архивные видео, как российские захватчики обстреливали Харьков кассетными боеприпасами в феврале 2022 года. Ложь российского диктатора также подчеркивают в западных СМИ, сообщает 24 Канал.

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"Забыл" об обстрелах кассетными боеприпасами украинских городов

В сети вспомнили, как российская армия обстреляла Харьков 28 февраля 2022 кассетными боеприпасами. Тогда враг атаковал жилые районы из БМ-30 "Смерч". Только в тот день от рук оккупантов погибли 9 гражданских лиц.

Обстрел Харькова кассетными боеприпасами 28.02.2022: смотрите видео

Кроме Харькова, россияне также обстреливали прифронтовой Николаев. Город неоднократно подвергался обстрелам запрещенными кассетными боеприпасами. Однако больше всего пострадавших и погибших было 4 апреля. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что тогда от вражеской атаки погибли 10 гражданских лиц, еще 46 получили ранения разной степени тяжести.

Случаев, когда россияне обстреливали гражданское население кассетными боеприпасами, множество. Однако Путин продолжает цинично врать, что якобы не использует таких снарядов.

Почему Путин лжет о применении кассетных боеприпасов

Журналист издания Sky News Джон Спаркс также отметил ложь российского диктатора. Он заявил, что Путин использовал эти снаряды с самого начала полномасштабного вторжения. Спаркс напомнил, когда Россия применяла кассетные боеприпасы, атакуя гражданское население Украины.

Кроме Харькова от обстрелов запрещенными припасами страдал Краматорск. 8 апреля 2022 года россияне нанесли циничный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда две советские ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными снарядами, атаковали вокзал. Как следствие – погибли 63 человека, 150 – получили ранения. Вместе с тем, Россия цинично продолжала врать, что якобы не причастна к обстрелам.

Более того, применение кассетных боеприпасов подтвердила в отчете правозащитная организация Human Rights Watch. В нем HRW подробно описала удар по медицинскому учреждению в Угледаре, нанесенном кассетными боеприпасами.

Журналист утверждает, что Путин отрицает применение кассетных боеприпасов для подтасовки фактов на фоне получения Украиной таких снарядов от США.

По словам Путина, Россия – всегда жертва, устроившая борьбу и защиту от "хищных рук Запада". Однако жители Харькова, Краматорска и других городов точно знают, как выглядит и как взрывается кассетный боеприпас,

– подчеркнул Спаркс.

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