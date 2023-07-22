Внаслідок обстрілу окупантів у Нью-Йорку загинуло четверо місцевих мешканців. Серед них подружжя: рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

Дивіться також Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів збила ППО

Жертвами атаки стали 4 людини

Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

Остаточна кількість постраждалих від обстрілу встановлюється.

Атака окупантів відбулася 21 липня 2023 року, близько 19:05. Російські військові, попередньо, здійснили обстріл Нью-Йорка авіабомбами ФАБ-250.

Вибуховими хвилями пошкоджено об'єкти житлової забудови й господарські споруди.

Що відомо про авіабомби ФАБ-250

ФАБ-250 є однією з радянських авіабомб, яка була розроблена і вперше впроваджена під час Другої світової війни.

У травні 2023 року окупанти похизувались тим, що розробили комплект, який перетворює 250-кілограмові авіаційні фугасні бомби на плануючи із коригованим польотом.

За версією пропагандистів, ФАБ-250 має дальність близько 80 кілометрів. Носієм цієї авіабомби є російський винищувач Су-34, який може нести відразу 22 ФАБ-250.

Щоб подолати цю загрозу, Україні потрібні західні винищувачі, які відтіснять російські літаки. Наразі російські літаки можуть запускати авіабомби ФАБ-250, не заходячи у зону ураження ППО України.

За добу росіяни вбили 6 людей у Донецькій області

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко зранку 22 липня повідомив, що за минулу добу росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Нью-Йорку і 2 у Дружбі. Ще 5 людей за добу отримали поранення.

Росіяни вбили двох дітей у селищі Дружба Торецької громади. Близько третьої години дня окупанти обстріляли селище з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

Брат і його сестра отримали поранення, несумісні з життям. Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні.