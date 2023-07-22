В результате обстрела оккупантов в Нью-Йорке погибли четверо местных жителей. Среди них супруги: останки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома.

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Жертвами атаки стали 4 человека

Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб. Они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Окончательное количество пострадавших от обстрелов устанавливается.

Атака оккупантов произошла 21 июля 2023 года, около 19:05. Российские военные, предварительно, совершили обстрел Нью-Йорка авиабомбами ФАБ-250.

Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Что известно об авиабомбах ФАБ-250

ФАБ-250 является одной из советских авиабомб, разработанной и впервые внедренной во время Второй мировой войны.

В мае 2023 года оккупанты похвастались тем, что разработали комплект, который превращает 250-килограммовые авиационные фугасные бомбы в планирующие с корректируемым полетом.

По версии пропагандистов, у ФАБ-250 дальность около 80 километров. Носителем этой авиабомбы является российский истребитель Су-34, который может нести сразу 22 ФАБ-250.

Чтобы преодолеть эту угрозу, Украине нужны западные истребители, которые оттеснят российские самолеты. В настоящее время российские самолеты могут запускать авиабомбы ФАБ-250, не входя в зону поражения ПВО Украины.

За сутки россияне убили 6 человек в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 22 июля сообщил, что за минувшие сутки россияне убили 6 жителей Донецкой области: 4 в Нью-Йорке и 2 в Дружбе. Еще 5 человек за сутки получили ранения.

Россияне убили двоих детей в поселке Дружба Торецкой общины. Около трех часов дня оккупанты обстреляли поселок из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Брат и его сестра получили ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу.