Донетчина постоянно страдает от вражеских обстрелов. Каждый день россияне обстреливают регион, разрушая инфраструктуру и убивая гражданское население.

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Под вражеским огнем оказался Нью-Йорк

Как сообщили в Офисе Президента, враг нанес 3 авиационных удара по поселку городского типа Нью-Йорк. Сейчас известно по меньшей мере 4 раненых.

Известно об одном раненом мужчине и трех раненых женщинах,

– заявил Ермак.

Россияне 21 июля также обстреляли из артиллерии поселок Дружба Торецкой общины в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли двое детей – 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Они были братом и сестрой. Мальчик сразу погиб на месте, а девочку везли в больницу. К сожалению, она погибла, когда попала к медикам.

Как отметили в Донецкой областной военной администрации, дети как раз были во дворе, когда враг начал обстреливать гражданское население из артиллерии. Родителей еще раз призывали вывозить несовершеннолетних из опасных районов Донбасса.

Кроме того, в поселке во время обстрела получила ранение пожилая женщина. С полученными ранениями ее госпитализировали.

Какая ситуация в Донецкой области