Об основной тактике врага 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Он подчеркнул, какие силы используют оккупанты.

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Тактика оккупантов

Данное направление является лидером по артиллерийскому поражению уже несколько месяцев. После артиллерийских и авиационных поражений россияне пытаются идти в атаку по стандартным принципам.

Пытаются под прикрытием боевой техники атаковать наши позиции в зависимости от направления. Может использоваться взвод, рота. Но это не то большое наступление, которое они анонсировали весной, когда обещали, что это будет большая стратегическая наступательная операция. Пока она сводится к более локальным вещам,

– сказал спикер.

Он подчеркнул, что это продолжается на протяжении многих недель, но благодаря умелым действиям в обороне наших военных россиянам ничего не удается.

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Основные подразделения россиян

В таких штурмах россияне используют свои более или менее боеспособные подразделения, отметил Череватый. Речь идет о воздушно-десантных войсках, мотострелковых подразделениях, укомплектованных за счет мобилизованных, прошедших определенное обучение.

"Но так как главная проблема у них – личный состав, то на второстепенных позициях они выставляют и боевой армейский резерв. Так называемый "Барс", территориальные войска, меньшие ЧВК, роты "Шторм Z", набранные из криминала. То есть грубо говоря они используют альтернативную мобилизацию", – пояснил он.

Спикер добавил, что пока у россиян нет возможности проводить полноценную мобилизацию. Поэтому они ищут все средства, чтобы восполнить значительные потери.

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