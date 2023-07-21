Про основну тактику ворога 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергій Череватий. Він наголосив, які сили наразі використовують окупанти.

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Тактика окупантів

Даний напрямок є лідером за артилерійським ураженням вже декілька місяців. Після артилерійських та авіаційних уражень, росіяни намагаються йти в атаку за стандартними принципами.

Намагаються під прикриттям бойової техніки атакувати наші позиції в залежності від напрямку. Може використовуватися взвод, рота. Але це не той великий наступ, який вони анонсували навесні, коли вони обіцяли, що це буде велика стратегічна наступальна операція. Поки вона зводиться до більш локальних речей,

– сказав речник.

Він наголосив, що це продовжується упродовж багатьох тижнів, але завдяки умілим діям в обороні наших військових росіянам нічого не вдається.

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Основні підрозділи росіян

У таких штурмах росіяни використовують свої більш-менш боєздатні підрозділи, відзначив Череватий. Мовиться про повітряно-десантні війська, мотострілецькі підрозділи, укомплектовані за рахунок мобілізованих, які пройшли певне навчання і злагодження.

"Але так як головна проблема у них – особовий склад, то на другорядних позиціях вони виставляють і бойовий армійський резерв. Так званий "Барс", територіальні війська, менші ПВК, роти "Шторм Z", набрані з криміналу. Тобто грубо кажучи вони використовують альтернативну мобілізацію", – пояснив він.

Речник додав, що наразі у росіян немає можливості проводити повноцінну мобілізацію. Тому вони шукають всі засоби, щоб поповнити значні втрати.

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