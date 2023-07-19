Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, по интенсивности боевых действий Бахмутское направление уступило Купянскому.

Вашему вниманию На Купянском направлении инициатива уже на стороне ВСУ, есть продвижение у Бахмута, – Маляр

"Или россияне сделают "жест доброй воли" и уйдут отсюда, или окажутся в "котле". Мы Бахмут освободим", – констатировал Сазонов.

ВСУ вытесняют россиян из Бахмута: смотрите видео

ВСУ не штурмуют город "в лоб", а постепенно вытесняют врага севернее и южнее. Потом ему придется делать сложный выбор.

Как известно, ранее защитники заняли высоты с трех сторон от Бахмута – около Клещиевки, Часового Яра и Берховки. Теперь основная трасса поставок россиян под контролем украинской артиллерии.

Россияне не брали Бахмут полностью

Украинские военные держали несколько улиц города до упора – туда ни вагнеровцы, ни российские десантники так и не вошли.

Поэтому заявления врага о полном захвате города являются ложью. Как и большинство всего, что раздается с той стороны.

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