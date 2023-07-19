Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, за інтенсивністю бойових дій Бахмутський напрямок поступився Куп'янському.

До вашої уваги На Куп'янському напрямку ініціатива вже на стороні ЗСУ, є просування біля Бахмута, – Маляр

"Або росіяни зроблять "жест доброї волі" й втечуть звідси, або опиняться в "котлі". Ми Бахмут звільнимо", – констатував Сазонов.

ЗСУ витискають росіян з Бахмута: дивіться відео

ЗСУ не штурмують місто "в лоб", а поступово витискають ворога північніше та південніше. Згодом йому доведеться робити складний вибір.

Як відомо, раніше захисники зайняли висоти з трьох боків від Бахмута – біля Кліщіївки, Часового Яру та Берхівки. Тепер основна траса постачання росіян під контролем української артилерії.

Росіяни не брали Бахмут повністю

Українські військові тримали кілька вулиць міста до упору – туди ні вагнерівці, ні російські десантники так і не зайшли.

Тому заяви ворога про повне захоплення міста є брехнею. Як і більшість усього, що лунає з того боку.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.

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