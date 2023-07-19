Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Як відомо, ворог зосередив там близько 100 тисяч особового складу.
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"Хлопцям на Куп'янському напрямку набагато важче, ніж біля Бахмута. Росіяни туди лізуть з усіх сил", – зазначив Сазонов.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Ворог перекидає на цей напрямок усе, що тільки може. Зокрема, в його лавах дуже багато мобілізованих з окупованих Донеччини та Луганщини. Очевидно, що вони переважно недосвідчені й немотивовані.
ЗСУ тримають оборону
Попри всі намагання росіян, українські військові міцно тримаються на своїх позиціях. Лінію оборони вибудували на природних перешкодах, зокрема на висотах.
Це разом з низькою якістю підготовки ворога сприяє захисникам. Так, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку.
Наступ ЗСУ триває: останні новини
- Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку наступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.
- Зокрема, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста-фортеці. Російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.
- Раніше українські захисники повернули Рівнопіль Донецької області під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.