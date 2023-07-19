Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Як відомо, ворог зосередив там близько 100 тисяч особового складу.

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"Хлопцям на Куп'янському напрямку набагато важче, ніж біля Бахмута. Росіяни туди лізуть з усіх сил", – зазначив Сазонов.

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Ворог перекидає на цей напрямок усе, що тільки може. Зокрема, в його лавах дуже багато мобілізованих з окупованих Донеччини та Луганщини. Очевидно, що вони переважно недосвідчені й немотивовані.

ЗСУ тримають оборону

Попри всі намагання росіян, українські військові міцно тримаються на своїх позиціях. Лінію оборони вибудували на природних перешкодах, зокрема на висотах.

Це разом з низькою якістю підготовки ворога сприяє захисникам. Так, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку.

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