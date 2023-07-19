Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Как известно, враг сосредоточил там около 100 тысяч личного состава.

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"Ребятам на Купянском направлении гораздо труднее, чем у Бахмута. Россияне туда лезут изо всех сил", – отметил Сазонов.

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Враг перебрасывает на это направление все, что только может. В частности, в его рядах очень много мобилизованных из оккупированных Донетчины и Луганщины. Очевидно, что они преимущественно неопытные и немотивированные.

ВСУ держат оборону

Несмотря на все попытки россиян, украинские военные крепко держатся на своих позициях. Линию обороны выстроили на естественных препятствиях, в том числе на высотах.

Это вместе с низким качеством подготовки противника способствует защитникам. Так, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны перехватили инициативу на Купянском направлении.

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