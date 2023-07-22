Российские захватчики атаковали Дружковку, расположенную в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло в воскресенье, 22 июля.

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Подробности российской атаки в Донецкой области

Россияне били кассетными боеприпасами по окрестностям города. Соцсетями распространяется фотография с места событий. Очевидцам удалось запечатлеть момент удара.

Момент удара по Дружковке / Фото из соцсетей

В результате атаки был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Отмечается, что он пострадал именно от российских кассетных боеприпасов. Представителя СМИ госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Также был поврежден автомобиль журналистов.

Корреспондент Матиас Бёлингер поделился подробностями атаки.

Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами,

– сказал очевидец.

Россияне могли атаковать место для тренировок ВСУ

Как пишет DW, захватчики обстреляли тренировочную площадку Сил обороны. В момент удара представители западного СМИ делали репортаж о подготовке наших защитников.

По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных,

– говорится в сообщении.

Предварительно, россияне забрали жизнь у одного из наших защитников. Еще несколько воинов ВСУ серьезно пострадали.

К слову, сейчас фронт расположен в 23 километрах от Дружковки.

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