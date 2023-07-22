Об этом 24 Каналу рассказал командир ВСУ Денис Ярославский. По его словам, захватчики уже неоднократно били кассетными снарядами по тылам ВСУ.
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"Враг в очередной раз применил кассетные снаряды в тылу, где собираются военные. Это было около импровизированных полигонов. Говорю для наших военных: будьте осторожны. Враг понимает, где мы планируем или проводим слаженные тренировки", – отметил он.
Однако россияне применяют для ударов не только кассетные боеприпасы. В частности, ранее оккупанты использовали запрещенный фосфор и химическое оружие.
Почему ВСУ нужны кассетные снаряды
Денис Ярославский отметил, что кассетные боеприпасы очень нужны для ВСУ по нескольким причинам. В первую очередь они способны разминировать поля.
В первую очередь плотное минирование полей для нашего продвижения. Кассетные боеприпасы способны их разминировать. Это очень ускорит наши наступательные действия,
– объяснил командир.
Также все бои по периметру участков фронта – это лесопосадка, окопные постройки. Кассетные боеприпасы способны поражать секторы более эффективно, чем, например, это делает миномет.
Россия обстреляла кассетными снарядами Дружковку
- Российские оккупанты используют для атак кассетные боеприпасы. В частности, 22 июля Россия обстреляла кассетными боеприпасами Дружковку в Донецкой области. Россияне били по окрестностям города. Соцсетями распространялась фотография с места событий.
- По предварительной информации, россияне забрали жизнь у одного из наших защитников. Еще несколько воинов ВСУ серьезно пострадали.
- В результате атаки был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Отмечалось, что он пострадал от российских кассетных боеприпасов. Представителя СМИ госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Также был поврежден автомобиль журналистов.
- Как написало DW, захватчики обстреляли тренировочную площадку Сил обороны. В момент удара представители издания делали репортаж о подготовке украинских защитников.