Об этом 24 Каналу рассказал командир ВСУ Денис Ярославский. По его словам, захватчики уже неоднократно били кассетными снарядами по тылам ВСУ.

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"Враг в очередной раз применил кассетные снаряды в тылу, где собираются военные. Это было около импровизированных полигонов. Говорю для наших военных: будьте осторожны. Враг понимает, где мы планируем или проводим слаженные тренировки", – отметил он.

Однако россияне применяют для ударов не только кассетные боеприпасы. В частности, ранее оккупанты использовали запрещенный фосфор и химическое оружие.

Почему ВСУ нужны кассетные снаряды

Денис Ярославский отметил, что кассетные боеприпасы очень нужны для ВСУ по нескольким причинам. В первую очередь они способны разминировать поля.

В первую очередь плотное минирование полей для нашего продвижения. Кассетные боеприпасы способны их разминировать. Это очень ускорит наши наступательные действия,

– объяснил командир.

Также все бои по периметру участков фронта – это лесопосадка, окопные постройки. Кассетные боеприпасы способны поражать секторы более эффективно, чем, например, это делает миномет.

Обратите внимание! США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов. В частности, в него вошли кассетные боеприпасы.

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