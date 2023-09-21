В последний раз оккупанты наносили удары по украинским энергообъектам еще 6 месяцев назад.Однако 21 сентября захватчики снова цинично поразили энергоструктуру Украины. Смотрите также Могут расширить номенклатуру целей: атаки России по энергообъектам Украины изменятся Отключение в нескольких областях Утром 21 сентября россияне снова нанесли массовый ракетный удар по территории Украины. Это стало первой за полгода террористической атакой по энергетическим объектам. В результате повреждения получили отдельные энергетические объекты в западном и центральном регионах. Без света остались и некоторые жители Ровенской и Житомирской областей. Также при атаке получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. Важно! "Укрэнерго" просит не делать поспешных выводов по поводу начала нового террора против энергоструктуры. В компании попросили граждан воспользоваться только проверенными источниками информации. "Укрэнерго удалось ликвидировать последствия российской агрессии –рабочие начали восстановление сразу после отбоя воздушных тревог. По состоянию на данный момент продолжается заживление бытовых потребителей".