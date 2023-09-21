Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что во время этой атаки силам ПВО удалось сбить 36 крылатых ракет. Рассказываем подробнее о работе ПВО.
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Что известно о массированной атаке
Как отметил главнокомандующий, около 03:40 российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования. Речь идет о Х-101/Х-555/Х-55.
Всего зафиксировали пуски 43 крылатых ракет. Их выпустили из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса.
Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту,
– отметил он.
Силы ПВО сбили 36 крылатых ракет / Инфографика Воздушных сил ВСУ
По результатам боевой работы силы и средства Воздушных сил совместно с ПВО Сил обороны уничтожили 36 крылатых ракет. Чтобы отбиться от атаки, привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и другие средства.
Валерий Залужный добавил, что в 06:00 оккупанты били по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.
Кратко о последствиях ракетной атаки
- Более 20 крылатых ракет удалось сбить над Киевщиной. Обломки попадали в несколько районов столицы. В результате вспыхнули пожары. Известно о 7 раненых, в том числе 9-летняя девочка.
- Три ракеты попали в Дрогобычском районе Львовской области. Их целями стали промышленный объект и частный двухэтажный склад.
- Кроме того, известно о прилетах в Ровно. Глава ОВА Виталий Коваль отметил, что оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры, а также в гражданский объект.
- Обломки упали в гостиницу в Черкассах. Здание испытало серьезные разрушения. В ГСЧС сообщили о 9 пострадавших и 13 эвакуированных из сооружения гостиницы.