Около 09:00 глава ОВА Виталий Коваль актуализировал данные по атаке на Ровно. По его словам, в области было несколько ракетных ударов.

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Что известно о попадании

Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории,

– отметил Виталий Коваль.

Виталий Коваль рассказал о последствиях атаки на Ровно: смотрите видео

К счастью, обошлось без человеческих жертв, добавил он.

По словам Виталия Коваля, часть Ровенского района осталась без электроэнергии. Над возобновлением ее поставок активно работают бригады Ровнооблэнерго.

Отметим, что воздушная тревога в Ровенской области раздалась в 04:54. А уже в 06:23 корреспонденты "Суспильного" сообщили о том, что в областном центре раздались взрывы. В 06:27 они отметили, что в части города отсутствует свет.

Собственно, в 07:23 Виталий Коваль рассказал, что в Ровно – прилеты российских ракет. По его словам, работают все соответствующие службы.

Были прилеты также во Львовской области

В 06:35 глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в Дрогобычском районе раздались взрывы. Он пообещал позже рассказать подробности.

После 7 утра глава ОВА отметил, что около 06:25 российские военные нанесли три ракетных удара по Дрогобычу. Два прилета были по промышленному объекту. В результате этого загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада. Известно о возгорании на площади около 30 квадратных метров.

Еще один ракетный удар был по частному двухэтажному складу. В результате возникло возгорание на площади 20 квадратных метров.

Обратите внимание, что во время утренней массированной атаки десятки ракет летели сразу с нескольких направлений. Причем враг бил несколькими волнами. Последняя была после того, как по всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.