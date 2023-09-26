Об этом сообщают российские СМИ. Всего оккупанты говорят о сбитии 5 беспилотников, передает 24 Канал.
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В Курской области было неспокойно
В российском министерстве обороны заявили, что вечером 25 сентября над Курской областью российские солдаты якобы сбили 4 неизвестных беспилотника. До этого жители региона жаловались на громкие звуки взрывов.
В Курской области раздавались взрывы: смотрите видео
Однако на этом минобороны страны-агрессорки не остановилось и уже в 5:30 утра они снова отчитались о сбитии еще одного беспилотного летательного аппарата. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие среди россиян после этой атаки.
Кроме того, в России также продолжается и сезон блэкаутов. В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что 7 населенных пунктов Курской области остались без электричества из-за атаки БПЛА.
Он отметил, что в селе Снагость Кореновского района области "украинский беспилотник" сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады приступят к возобновлению электроснабжения, как только позволит обстановка.
Ранее в самом Курске раздавались сирены и взрывы
- Российские захватчики вечером 25 сентября включили сирену в аэропорту в Курске. Оккупанты отмечали, что там якобы была какая-то опасность в небе.
- Днем ранее, украинские военные нанесли удара по аэродрому "Халино" в Курске. В результате там было уничтожено командование авиаполка России.
- Кроме того, под атакой также оказался и нефтеперерабатывающий завод в русском городе. Там было прямое попадание в здание.
- А утром 24 сентября беспилотник попал в админздание в Курске. Как оказалось, это было здание регионального управления ФСБ, которое, по словам украинской разведки, атаковало наш беспилотник.