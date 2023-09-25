Соответствующую информацию распространяют российские СМИ. Говорят, что на месте падения дрона вспыхнул пожар.

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Жалуются на прилеты

Собственно, пока известно лишь о том, что какой-то беспилотник якобы атаковал дизельный завод в Брянске. Вероятно, произошло это около 14:00. Тогда местные жители рассказывали о сильном "хлопке". В то же время, поступает информация о сильном пожаре на месте падения дрона. Мол, под атаку попала территория предприятия.

В Брянске упал беспилотник: смотрите видео

Но это еще не всё. Также в российских СМИ рассказывают о прилете на ферме "Мироторга", что в Брянской области. Сами захватчики жалуются, что за день регион по меньшей мере четырежды атаковали.



Дым виднелся с огромного расстояния / Фото росСМИ



Обломки беспилотника упали также возле гаражей / Фото с росСМИ



Обломки беспилотника упали также возле гаражей / Фото с росСМИ

Кроме того, обломки будто дронов падали вблизи гаражей. Местные жители выкладывали фото и видео. На них можно увидеть серый дым, возвышающийся в небо.

Брянск атаковали дроны также ночью

Россияне говорят, что ночью тоже их якобы пытались атаковать дронами. Мол, силы министерства убийств России над Суражским районом сбили сразу два беспилотника. Уверяли, что нет ни пострадавших, ни разрушений. В то же время на месте работали оперативные и экстренные службы.

Но это еще не всё. Еще два дрона якобы "перехватили" около 10 утра над Курской и Брянской областями. Об этом также отчитались в ведомстве убийств.

Отметим, что накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал атаки дронами России. Он назвал цели, а также мету украинских беспилотников.

Куда бьют украинские дроны в России