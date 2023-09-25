Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. Он заметил, что попадание в штаб Черноморского флота также состоялось во время совещания российского командования.
К теме Удар по аэродрому "Халино" в Курске: уничтожено командование авиаполка россиян
"Наша разведка оперирует данными. Попадание в штаб Черноморского флота происходило во время совещания старшего офицерского командования. Сейчас попадание по аэродрому, который используется для нанесения ударов тактической авиацией. В момент проведения совещания был нанесен удар", – сказал он.
Отечественное производство
Андрей Крамаров подчеркнул, что ВСУ наносят удары по военным объектам на территории России. Кроме того, эффективность ударов выросла. Это говорит о том, что у Украины есть на вооружении соответствующие средства поражения.
Мы не используем для ударов по территории России западные образцы. К примеру, ракеты Storm Shadow. Это договоренность с нашими партнерами. Все, чем мы наносим удары по их территории, – это соответственно отечественная разработка и отечественное производство,
– объяснил военный эксперт.
Удар по аэродрому "Халино" в Курске: что известно
- В течение 24 – 25 сентября в Курске произошло сразу несколько взрывов. Кроме "хлопка" на аэродроме "Халино", украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Курске. Информацию подтвердили в разведке.
- Источники в разведке подтвердили 24 каналу, что украинские военные 24 сентября нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курске. Беспилотник атаковал помещение, где находилось руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова. Удар по аэродрому был операцией ГУР.
- По предварительным данным, ранены или погибли: командир 14 авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, представитель военной контрразведки ФСБ и работники аэродрома.
- Кроме того, "хлопок" прилетел в Курск и 25 сентября. Источники в украинской разведке подтверждают попадание в здание российского МВД в Курске.