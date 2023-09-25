Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зауважив, що влучання у штаб Чорноморського флоту також відбулось під час наради російського командування.
До теми Удар по аеродрому "Халіно" в Курську: знищено командування авіаполку росіян
"Наша розвідка оперує даними. Влучення у штаб Чорноморського флоту відбувалося під час наради старшого офіцерського командування. Зараз влучання по аеродрому, який використовується для завдання ударів тактичною авіацією. У момент проведення наради було завдано удару", – сказав він.
Вітчизняне виробництво
Андрій Крамаров підкреслив, що ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах на території Росії. Крім того, ефективність ударів зросла. Це говорить про те, що Україна має на озброєнні відповідні засоби ураження.
Ми ж не використовуємо для ударів по території Росії західні зразки. До прикладу, ракети Storm Shadow. Це домовленість з нашими партнерами. Все, чим ми завдаємо удари по їхній території, – це відповідно вітчизняна розробка та вітчизняне виробництво,
– пояснив військовий експерт.
Удар по аеродрому "Халіно" в Курську: що відомо
- Протягом 24 – 25 вересня у Курську сталося відразу кілька вибухів. Крім "бавовни" на аеродромі "Халіно", український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську. Інформацію підтвердили в українській розвідці.
- Джерела у розвідці підтвердили 24 Каналу, що українські військові 24 вересня завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курську. Безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова. Удар по аеродрому був операцією ГУР.
- За попередніми даними, поранені або загинули: командир 14 авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.
- Крім того, "бавовна" прилетіла у Курськ і 25 вересня. Джерела в українській розвідці підтверджують влучання у будівлю російського МВС в Курську.