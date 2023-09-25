Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зауважив, що влучання у штаб Чорноморського флоту також відбулось під час наради російського командування.

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"Наша розвідка оперує даними. Влучення у штаб Чорноморського флоту відбувалося під час наради старшого офіцерського командування. Зараз влучання по аеродрому, який використовується для завдання ударів тактичною авіацією. У момент проведення наради було завдано удару", – сказав він.

Вітчизняне виробництво

Андрій Крамаров підкреслив, що ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах на території Росії. Крім того, ефективність ударів зросла. Це говорить про те, що Україна має на озброєнні відповідні засоби ураження.

Ми ж не використовуємо для ударів по території Росії західні зразки. До прикладу, ракети Storm Shadow. Це домовленість з нашими партнерами. Все, чим ми завдаємо удари по їхній території, – це відповідно вітчизняна розробка та вітчизняне виробництво,

– пояснив військовий експерт.

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