Відповідну інформацію 24 Каналу підтвердили джерела в розвідці. Безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.
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Унаслідок операції ГУР знешкоджено командира 14 авіаполку
Джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що удар по аеродрому був операцією ГУР. Наразі розвідка уточнює дані щодо стану російських окупантів.
За попередніми даними, поранені або загинули:
- командир 14 авіаполку,
- один із його заступників,
- група офіцерів-авіаторів,
- представник військової контррозвідки ФСБ,
- працівники аеродрому.
Дрон вибухнув, коли прибуло російське керівництво
Про деталі атаки на аеродром у Курську також повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки.
За словами співрозмовника, "потужний" вибух стався безпосередньо на злітно-посадковій смузі, і з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених".
Повідомляється, що керівництво авіаполку та офіцери ФСБ прибули для огляду "українського БпЛА", який нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом.
"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БпЛА, відбулася детонація боєприпасу", – розповіло джерело про спецоперацію ГУР.
У Курську під ударом була будівля МВС
- Протягом 24 – 25 вересня у Курську сталося відразу кілька вибухів. Крім "бавовни" на аеродромі "Халіно", український безпілотник атакував нафтопереробний завод у Курську. Інформацію підтвердили в українській розвідці.
- Зранку 24 вересня безпілотник влучив в адмінбудівлю у Курську. Виявилося, це була будівля регіонального управління ФСБ. Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили, що Курськ атакував саме український безпілотник.
- Також вибухи в Курську лунали й 25 вересня. В українській розвідці підтвердили влучання у будівлю російського МВС.