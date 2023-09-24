Джерела 24 Каналу у розвідці повідомляють, що це було пряме влучання дрона в будівлю. Це вже другий привіт від України за сьогодні, перший прийняла будівля ФСБ.
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Що відомо на цю мить
Стосовно ще одного вибуху – джерела у розвідці повідомляють про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому, пряме влучання у будівлю.
Наші розвідники передали вибухові привітання росіянам із днем міста, який Курськ святкує сьогодні. Місцева влада каже, що все під контролем і всі святкування відбудуться.
Головне про вибухи в Курську
- Потужний вибух 24 вересня чули в різних районах міста. Губернатор Роман Старовойт заявив, що безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі. За його словами, безпекою курян опікується понад тисяча осіб та 150 одиниць техніки.
- Згодом з'ясувалося, що "адміністративною будівлею" виявилося обласне управління ФСБ. Там начебто пошкодили дах, але про жертви не сказано.
- Удень повідомили про повторний вибух у Курську та стовп диму. Влада повідомила, що всі дрони збили.
- Мер Курська Ігор Куцак о 14:47 заявив, що вирішив скасувати святковий салют до дня міста – мовляв, це "буде розумно з точки зору спокою та безпеки громадян". Ну звісно, свої салюти куряни вже отримали.
- Відстань від Курська до території України – близько 90 кілометрів, але це якщо вимірювати дистанцію в повітряному просторі. Від пропускного пункту Гоптівка у Харківській області до цього міста можна доїхати за 2 години 30 хвилин, подолавши відстань у 180 кілометрів.
- Удар по будівлі ФСБ – це досить серйозна заявка. Буквально вчора голова ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські злочинці не сховаються ніде і відплата знайде їх усюди, хоч у Росії, хоч за її межами.