Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував інформацію видання CNN, яке приписує ГУР МО удар по ополченцях у Судані, яких підтримувала ПВК "Вагнера". Глава розвідки повторив свою заяву про те, що Україна полюватиме на російських воєнних злочинців.

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Буданов відреагував на удар по поплічниках вагнерівців у Судані

Буданов сказав, що не варто дивуватися, якщо на якійсь території щось ставатиметься з російськими воєнними злочинцями.

Я тоді відповів, що в будь-якій точці світу ми будемо шукати і полювати на російських воєнних злочинців, і рано чи пізно цей час настане, де б вони не були. Тому не варто дивуватися, коли на якійсь території щось трапляється з російськими воєнними злочинцями,

– заявив Буданов.

Водночас керівник ГУР МО ані підтвердив, ані спростував інформацію про те, що розвідка нібито причетна до операції в Судані.

"Гадаю, не є великим секретом, що там, як і скрізь у Центральній Африці, були і залишаються бойовики "Вагнера". Росія сама довела себе до ситуації, коли вона опинилася на межі стратегічного краху. Росія крок за кроком буде поступово втрачати те, що вона завоювала. Вона заплатила велику ціну з точки зору людей, з точки зору фінансових ресурсів, по всьому світу. Чим більше Росія воює проти нас, тим більше вона втрачає", – резюмував Буданов.

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